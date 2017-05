Quase 40 mil inscrições para as Actividades de Férias

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e o Instituto do Desporto receberam mais de 39 mil inscrições tendo em vista o programa de Actividades de Férias promovido pelo Governo. No âmbito do processo de sorteio foram consideradas elegíveis 31,803 candidaturas, das quais 27 mil foram seleccionadas para participar nas actividades. A partir de hoje está disponível uma lista das crianças e jovens seleccionados para participar nas actividades. A edição de 2017 das Actividades de Férias tem um orçamento previsto de 26 milhões de patacas.

Recorde-se que o processo de selecção para as actividades começava com um registo, depois um sorteio aleatório e só depois é que os residentes seleccionados se podem inscrever nas actividades.

Entre 20 e 22 de Maio decorre o período de inscrição nas actividades. A partir do dia 23 os organismos irão aceitar as inscrições, podendo cada pessoa inscrever-se num máximo de quatro iniciativas.