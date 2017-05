Pequim e Seul discutem “desnuclearização” da penínsual coreana

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, concordaram esta quinta-feira melhorar os laços entre ambos os países e cooperar na desnuclearização da Coreia do Norte, informaram as autoridades de Seul.

Xi telefonou a Moon para felicitá-lo pela vitória eleitoral, alcançada na terça-feira, num gesto inédito de um líder chinês para com um Presidente sul-coreano recém-eleito.

Os chefes de Estado “trocaram opiniões sobre como melhorar as relações bilaterais e abordaram vários temas relacionados com a península coreana”, afirmou o porta-voz do Gabinete presidencial de Seul.

A conversa por telefone durou cerca de 40 minutos. Xi e Moon concordaram que a “desnuclearização da península coreana é um objectivo conjunto dos dois países”, disse o porta-voz.

Moon apelou a Xi para que tenha “especial atenção” na aplicação das sanções e restrições a pessoas e empresas norte-coreanas, aprovadas pela Organização das Nações Unidos, face ao programa nuclear e com mísseis balísticos de Pyongyang:

“O Presidente Moon disse que espera reunir-se com o Presidente Xi num futuro próximo, e Xi convidou Moon para uma visita oficial a Pequim”, revelou Seul.

A conversa ocorre num momento de renovadas tensões na península coreana, devido aos testes atómicos de Pyongyang e à assertividade de Washington, que instou Pequim, o principal aliado do regime de Kim Jong-un, a pressionar o país no sentido de se desnuclearizar.

As relações entre Seul e Pequim atravessam também um período crítico devido à instalação do sistema antimíssil norte-americano THAAD na Coreia do Sul, que a China considera constituir uma ameaça ao seu território.

Washington e Seul justificaram a instalação do sistema como medida de precaução, perante os sucessivos testes nucleares e de mísseis realizados pela Coreia do Norte.

A disputa suscitou retaliações comerciais contra negócios sul-coreanos na China, com os consumidores chineses a boicotarem marcas da Coreia do Sul ou a cancelarem visitas ao país.