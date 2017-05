OneCoin, a fraude que Macau ajuda a promover desde há três anos

Em Macau realiza-se, desde há três anos, um evento que promove a moeda digital OneCoin, considerada pelas autoridades financeiras de vários países como uma solução financeira fraudulenta, alicerçada numa gigantesca pirâmide de Ponzi. Sendo um produto virtual, não está sujeita à supervisão da AMCM.

Joana Figueira

Macau recebeu no fim-de-semana passado, e pelo terceiro ano consecutivo, o maior evento mundial de promoção da OneCoin, uma criptomoeda a propósito da qual se multiplicam os alertas de fraude. Promovido pela búlgara Ruja Ignatova, o certame realizou-se entre 6 e 8 de Maio no empreendimento Studio City e trouxe até Macau dezenas de entusiastas da moeda virtual, tutelada por uma empresa “offshore” sediada no Dubai. Se em 2015 e em 2016, os certames realizados no território serviram para promover a OneCoin e o sistema de pagamentos virtuais a ela associado, no fim-de-semana passado uma nova solução esteve em destaque: a rede OneLife Network, gerida por uma empresa sediada no Belize, que, segundo a respectiva página oficial, “permite à comunidade global de utilizadores da ‘web’ utilizar o ecossistema ‘One’ para fazer transacções” através de criptomoeda.

As moedas virtuais não são propriamente uma novidade em Macau – em 2015 o território contava com quatro caixas de troca de Bitcoin – mas a OneCoin tem vindo a fazer levantar o sobrolho a autoridades e especialistas um pouco por todo o mundo. A razão? A criptomoeda é descrita como uma operação fraudulenta de investimento do tipo esquema em pirâmide por várias instâncias financeiras internacionais e acabou mesmo por ser banida pelas autoridades italianas no início do presente ano.

Em Macau, as circunstâncias não podiam ser mais distintas. O PONTO FINAL contactou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) para saber mais sobre o acompanhamento que é dado pelas autoridades do território à realização destes eventos no território e a resposta do organismo é esclarecedora: “A OneCoin, tal como outros produtos virtuais semelhantes, não são moedas correntes ou instrumentos financeiros, portanto não estão sujeitos à supervisão da AMCM.”

Mas o que é, afinal, uma criptomoeda? Em termos gerais, “é uma moeda digital encriptada, com níveis de segurança digital. No fundo, é uma transacção feita através de uma plataforma digital, tem níveis de segurança elevados e, portanto é difícil penetrar. Mas não existe uma moeda física: ou seja, enquanto no banco há uma moeda virtual – o cartão de crédito é um crédito virtual –, aqui não existe esse depósito físico. Não há valor intrínseco, só há uma crença. As pessoas acreditam que vão pagar e receber”, explicou ao PONTO FINAL José Alves, director da School of Business da Universidade de São José (USJ).

Ainda que a Autoridade Monetária afirme que “o comércio de produtos digitais envolve riscos consideráveis, incluindo, mas não apenas, aqueles relacionados com a lavagem de dinheiro ou o financiamento ao terrorismo, contra os quais todos os envolvidos, incluindo o público em geral, devem permanecer vigilantes”, o organismo deixou claro que as moedas virtuais podem estar a ser utilizadas para outros fins que não os meramente financeiros: “Os produtos digitais (incluindo a OneCoin) não caem no âmbito da AMCM e, consequentemente, não temos informações relativas a esses bens”, disse o organismo ao PONTO FINAL.

A AMCM lembrou também que os investidores que recorram a este tipo de soluções digitais estão por sua própria conta e risco, no que ao capítulo das garantias financeiras diz respeito: “Ainda que o regime legislativo existente em Macau sancione actos ilegais (por exemplo, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo), outros riscos relacionados com produtos virtuais, tais como o risco de preço, devem ser suportados pelos comerciantes.”

José Alves lembra que se, por um lado, “é inevitável que exista [esta actividade] por causa do desenvolvimento tecnológico e, basicamente, da Internet”, é também um facto que o universo das moedas virtuais peca por falta de regulamentação: “Este tipo de actividades requer regulamentação; saber, de facto, como é que são feitas as transferências de quem paga e quem recebe, de onde para onde, se tem movimentações digitais que vão para além do limite da fronteira e, portanto, nesse aspecto, é importante saber o que se passa.”

O director da School of Business da USJ salienta que “o Governo de Macau – ou de outros sítios – deve desenvolver regulamentação para este tipo de actividade financeira.”

A OneCoin, que se apresenta como uma solução financeira com “milhões de clientes em 195 países de seis continentes”, é considerada, por diversas entidades financeiras internacionais, uma fraude que funciona através de um esquema em pirâmide. Por exemplo, a “Financial Conduct Authority”, entidade reguladora da indústria dos serviços financeiros no Reino Unido, lançou um aviso em Setembro do ano passado, alertando os investidores para os perigos do investimento na OneCoin. No dia 27 do mês passado, a entidade reguladora alemã – a “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” – ordenou a cessação imediata de actividade da empresa naquele país.

Em Macau, a Convenção Global OneLife teve lugar no Centro de Eventos do Studio City e contou com as intervenções de vários membros da empresa, incluindo da fundadora, a búlgara Ruja Ignatova.

O CICLO DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Há quem defenda que o futuro dos sistemas monetários passa pelas criptomoedas. A título de exemplo, Jacky So, director da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau, declarou em Março ao PONTO FINAL que, “muito em breve, vamos viver apenas dessa forma porque vamos continuar a modernizar a moeda. A longo prazo, a população mais nova provavelmente nem terá moeda física.” José Alves considera, por sua vez, que a adopção da moeda digital deve permear o desenvolvimento do sistema financeiro a médio e o longo prazo: “É o ciclo de evolução tecnológica, mas não sabemos se pode ser daqui a um ano, daqui a dois anos ou daqui a dez anos.”

Para o docente da Universidade de São José, o recurso a criptomoedas “pode retirar negócio ao sector tradicional da banca”: “ Se as pessoas começarem a utilizar este tipo de plataformas digitais, não vão utilizar, por exemplo, cartões de crédito. (…) Portanto, nesse sentido, a banca está a aprender e a compreender como é que isto funciona porque no momento que houver regulamentação, a banca, o mais natural, é também começar a entrar neste tipo de actividade, senão pode haver uma percentagem de clientes que começam a desviar as suas transacções dos sistemas de pagamento já existentes para este sistema de pagamento digital. O risco comercial é ainda a fuga de clientes”, explicou sobre a influência directa nos sectores económico e financeiro.

(Caixa) O CASO DA CHINA

Em Janeiro último, a revista de informação económica Caixin avançou que o Banco Popular da China está a ultimar o lançamento da sua própria moeda virtual. O ensaio com a divisa foi completado no final do ano passado pelas autoridades monetárias do Continente, numa iniciativa em que participaram também os principais bancos estatais.

Para José Alves, a iniciativa do Governo Central, pode abrir caminho a uma nova tendência, a das criptomoedas de iniciativa estatal: “A China, como é um mercado gigantesco, há empresas, tem empresários e indivíduos altamente inteligentes capazes tecnologicamente e compreende que [a criação de uma moeda digital própria] pode acontecer num país com aquela dimensão”, defende.

Quanto ao caso do território, “se for implementado na China [Continental], com naturalidade pode testar-se em Macau”, sublinha. Terá sucesso? “Não sabemos. Depende muito de como as pessoas vão reagir e da própria tecnologia, que tem que garantir segurança e para já ainda está a um nível muito inicial. Mas se a tecnologia evoluir ao ponto de garantir segurança, (…) o modelo de negócio tem potencial, mas ainda está muito longe de chegar a esse nível. Ainda estamos numa fase muito inicial”, conclui.