Novas regras sobre capacetes suscitam reservas aos deputados  

Na sessão plenária que ontem decorreu na Assembleia Legislativa vários deputados manifestaram dúvidas face ao diploma que, a partir de 13 de Junho, vai regular o uso de capacetes de protecção para condutores e passageiros de motociclos. O regulamento pressupõe a utilização de modelos aprovados, caso contrário os utilizadores incorrem em sanções. Os parlamentares entendem que a responsabilidade deveria recair também sobre quem comercializa o equipamento.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

O regulamento administrativo relativo aos modelos de capacetes de protecção para condutores e passageiros de ciclomotores e motociclos entra em vigor a 13 de Junho, mas esteve ontem sob escrutínio no hemiciclo, depois de ter suscitado dúvidas a alguns deputados. O regulamento pressupõe o uso de modelos de capacetes homologados pelo Governo, que deverão conter uma etiqueta com a identificação das normas técnicas adoptadas. Caso os equipamentos não correspondam aos critérios estipulados, os utilizadores incorrem em sanções.

Entendem os deputados que a responsabilidade não deve recair apenas sobre os utentes – que poderão desconhecer os modelos aprovados – mas também sobre quem os comercializa: “Quanto à capacidade de cumprimento por parte dos residentes, o Governo, como órgão fiscalizador, parece que está a empurrar para eles a responsabilidade da compra de capacetes qualificados”, assinalou Chan Iek Lap na interpelação que apresentou ontem, no período antes da ordem do dia. O deputado lembrou que o Executivo exige aos utilizadores que, antes da compra, consultem na internet os modelos aprovados: “Como é que conseguem confirmar pela net, quando há centenas de modelos? E se não sabem navegar na net, o que podem fazer?”, questiona o parlamentar, eleito por sufrágio indirecto.

Chan Iek Lap considerou ainda que, “independentemente de se tratar de uma falha do vendedor ou do comprador, a responsabilidade recai sempre sobre o utilizador”. Pergunta o deputado “porque é que o Governo não atribuiu a responsabilidade da segurança aos vendedores?”, pois “na verdade, apenas as lojas que vendem capacetes é que conhecem bem se a sua origem e a etiqueta cumprem as respectivas normas definidas pelo Governo. E no processo de venda o vendedor enganar ou induzir em erro o comprador? Nesse caso, o Governo deve punir o vendedor e não, pelo contrário, o consumidor”, assinalou.

Também Song Pek Kei centrou a sua interpelação num regulamento administrativo que, sendo complementar da lei do trânsito rodoviário, “devia ter sido lançado há muito”, defendeu. A deputada defendeu tratar-se contudo de “uma boa novidade, pois em Macau as densidades populacional e automóvel requerem o reforço das normas dos capacetes, para proteger a segurança de condutores e passageiros”.

A parlamentar, eleita por sufrágio directo, acredita ter havido “uma sensibilização insuficiente” de um diploma que a sociedade desconhece, e que só agora, “em vésperas da sua entrada em vigor é que o Governo começou a reforçar a divulgação”. Song Pek Kei falou mesmo em “sequelas resultantes da insuficiência na consulta pública, e atirou um exemplo: “Nos termos do regulamento, os capacetes têm de ter uma etiqueta. Caso contrário, há lugar a uma multa de 600 patacas. Esta solução causou muita controvérsia, pois muitas pessoas consideram que não é razoável e que se está a colocar a carroça à frente dos bois”, recorda

Também Song Pek Kei considera que a responsabilidade não pode ser apenas imputada aos utilizadores: “Muitos condutores afirmam que, devido ao sol e à chuva, é normal que a etiqueta do capacete caia. A lei exige que a etiqueta seja mantida e isto pode facilitar a inspecção por parte do pessoal que executa a lei, mas não se pode impor todas as responsabilidades aos condutores”, defendeu.

Song Pek Kei sugeriu que seja reforçada “a formação do pessoal da linha da frente, para os agentes aplicadores da lei conhecerem os diversos modelos de capacetes e terem capacidade de identificação, pois não se pode depender apenas da etiqueta, senão, isto vai aumentar os encargos dos condutores”.

Também Melinda Chan salientou que na aplicação do novo regulamento, se a etiqueta – que identifica as normas técnicas adoptadas – a cair do capacete, considera-se que este “não está de acordo com os respectivos critérios e o utente poderá ser multado”. Defendeu a deputada, também eleita por sufrágio directo, que a posição da população não foi considerada: “Concordo com o Governo quanto à promoção da utilização de capacetes mais seguros para garantir a segurança dos residentes, só que as autoridades, ao definirem e implementarem esta política, não tiveram em conta a posição dos residentes e os detalhes de execução, daí o suscitar de diversas dúvidas e preocupações na sociedade”, rematou.