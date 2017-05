Ng Kuok Cheong insiste no salário mínimo generalizado e pede apoio para as empresas

Ng Kuok Cheong recordou ontem no hemiciclo a promessa do Governo de estender, até 2018, o salário mínimo a todos os sectores profissionais. O deputado defendeu a criação de mecanismos que permitam canalizar os recursos financeiros destinados ao subsídio para baixos rendimentos para apoiar as empresas na retenção dos seus trabalhadores mais carenciados. O pró-democrata sugeriu, assim, a criação de um mecanismo de transição no primeiro ano de implementação do salário mínimo, com a concessão de um complemento de rendimento aos trabalhadores cujos salários não atinjam o mínimo exigido por lei.

“O Governo deve cumprir o compromisso de estender o salário mínimo a todos os sectores em 2018. O nível do salário mínimo deve ser adequadamente ajustado, tendo em conta a situação real e tendo por base o valor do salário mínimo, já implementado para os trabalhos do sector da administração de propriedades”, defendeu o deputado, no período de interpelações antes da ordem do dia.

Para Ng Kuok Cheong, o Executivo “deve avançar já com estudos sobre a viabilidade de se criarem mecanismos amortecedores que permitam transferir os recursos financeiros destinados ao subsídio para baixos rendimentos para apoiar as pequenas empresas na retenção dos seus trabalhadores locais que auferem baixos rendimentos, nesta nova situação decorrente da lei do salário mínimo”.

Para o pró-democrata, o Governo deve preparar a “criação de um mecanismo dinâmico de transição”, a aplicar no primeiro ano de implementação do salário mínimo: “O Governo deve conceder um complemento de rendimento aos trabalhadores cujos salários não atingem o mínimo exigido por lei”. A medida “tem como pressuposto o compromisso dos empregadores assegurarem salários não inferiores a 70 por cento do mínimo exigido por lei. Isto para que o nível salarial dos trabalhadores atinja o salário mínimo”.

Ng Kuok Cheong defende ainda que “as empresas cujos trabalhadores beneficiam desse complemento têm de assegurar aumentos salariais anuais de 6 por cento no mínimo”. O Governo, defende o deputado, deverá entretanto “continuar a conceder o referido complemento até que o empregador consiga assumir o salário mínimo exigido”. S.G.