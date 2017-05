Ministério Público admite “pesar” mas quer Ho Chio Meng condenado

O julgamento do ex-Procurador da RAEM entrou na fase das alegações finais, tendo sido ontem ouvida a acusação. Antes de expor os seus argumentos, o procurador-adjunto Chan Tsz King admitiu que sente “pesar” por estar a acusar um ex-superior que tinha como função zelar pelo cumprimento da Lei.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

Tinha como obrigação “zelar pelo cumprimento da Lei da RAEM, mas foi ele a infringi-la”. Foi desta forma que o procurador-adjunto Chan Tsz King deu ontem o mote para as alegações finais do julgamento do ex-Procurador, Ho Chio Meng, que está a ser julgado no Tribunal de Última Instância pela alegada prática de 1536 crimes.

No momento de apontar os argumentos finais, a acusação conduzida por Chan Tsz King e a procuradora-assistente Kuok Un Man, antigos subordinados de Ho Chio Meng, admitiu o “pesar” por ter de acusar “um ex-Procurador” que tinha sido superior de ambos “durante muitos anos”.

Antes de entrar nas acusações sobre os crimes, Chan sublinhou que Ho Chio Meng não estaria “acima da Lei” e que seria “acusado ou não de acordo com os factos provados”.

Depois foi a vez da procuradora Kuok Un Man apontar o dedo ao arguido por causa da contratação da co-arguida Wang Xiandi, cujo paradeiro é incerto. Durante o julgamento, Ho defendeu que a antiga hospedeira de bordo prestou serviços para a RAEM, principalmente na recuperação dos fundos do ex-secretário Ao Man Long.

“Onde está Wang Xiandi? Se ela contribuiu com o trabalho dela para a RAEM então porque é que não cooperou com a investigação? Também não se encontra nas moradas declaradas”, apontou a procuradora-assisente.

Wang foi contratada em dois períodos diferentes pelo Ministério Público entre 2005-2006 e 2010-2014. A acusação destacou, porém, o facto de os outros funcionários raramente a verem. Além disso Wang tinha como morada um apartamento propriedade do irmão do ex-Procurador, Ho Chiu Sun: “Era uma subordinada com residência numa propriedade em nome do irmão de Ho Chio Meng. Isso levanta muitas dúvidas sobre a verdadeira relação entre Wang e Ho”, apontou Kuok. “Dizer que a fracção habitacional era o local de trabalho dela é ridículo”, considerou, antes de acusar Ho Chio Meng de “não conhecer bem a Lei”.

“Wang Xiandi só prestou serviços particulares a Ho Chio Meng, não para o Ministério Público. Se ele a tivesse contratado e pago por sua conta não teria havido problema. Mas ele pagou com dinheiros públicos a uma assistente privada”, alegou.

Associação Criminosa não-tradicional

Outro dos pontos que a acusação fez questão de dar como provado foi o crime de associação criminosa. Chan Tsz King explicou que a dita associação não tinha a estrutura tradicional, mas que é possível identificar os três critérios dos grupos criminosos: estrutura bem-definida, estabilidade e objectivos comuns.

Sobre a estrutura, o Ministério Público defende que todos os indivíduos acusados tinham as competências bem-definidas dentro das várias empresas utilizadas pela Procuradoria para adjudicar serviços.

Por outro lado, Chan justificou a estabilidade com as relações familiares e profundas entre os diferentes membros. Finalmente, sobre o objectivo, o procurador-adjunto disse que as empresas tinham em vista “obter vantagens ilegítimas” com os contratos assinados, existindo um interesse recíproco: “Só ele [Ho Chio Meng] podia desempenhar a função de chefe da organização porque só ele tinha os conhecimentos para se aproveitar das adjudicações do MP”, afirmou Chan. “Foi ele que criou a organização criminosa”, frisou.

Já sobre a vivenda de Cheoc Van, que o Ministério Público tinha alugado alegadamente para receber visitas oficiais, Chan frisou que esta foi usado para os fins pessoais de Ho Chio Meng. Sobre os argumentos do ex-Procurador, o magistrado foi incisivo: “Ele deu muitas explicações. Quantas mais dava mais se enterrava”.

A acusação prossegue hoje com as alegações finais, depois de a sessão de ontem apenas ter sido interrompida devido a outros compromissos do Tribunal de Última Instância. Após as alegações da acusação, começa a ser ouvida a defesa.

Anterior advogado de defesa presente

A sessão de ontem ficou marcada pela presença no Tribunal de Última Instância do ex-advogado de defesa de Ho Chio Meng, Leong Wen Pun, que optou por deixar o julgamento, depois de ter sugerido a parcialidade do colectivo de juízes.

No final da sessão, Ho reparou na presença do ex-advogado de defesa, e cerrou o punho na direcção deste, num acto de determinação. Por sua vez, Leong sorriu para o ex-Procurador.

À saída do tribunal, Leong explicou que estava a assistir à sessão como parte dos trabalhos da passagem do processo à actual advogada Oriana Inácio Pun.

Também a causídica falou com os jornalistas, explicando que a defesa recebeu entre a última sessão e as alegações finais mais quatro cartas com testemunhos arrolados por Ho Chio Meng.