Macau e Mongólia assinam acordo de extradição de prisioneiros

Os Governos da RAEM e da Mongólia assinaram ontem, na sede do Governo, dois acordos de cooperação judiciária que prevêem, entre outras formalidades, o estreitamento da cooperação em matéria penal entre Macau e Ulan Bator e a extradição de prisioneiros para os territórios de origem.

Os dois acordos de cooperação foram assinados por Liu Dexue, Director dos Serviços de Assuntos de Justiça, em representação do Governo da RAEM, e por Samdan Erdene, Cônsul Geral da Mongólia na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Intitulado “Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal”, o primeiro protocolo a ser assinado prevê, tal como o nome indica, o reforço da cooperação mútua entre Macau e a Mongólia. O memorando abrange questões como “a notificação de actos judiciais, a obtenção de prova, a busca e apreensão de objectos e documentos e o confisco de instrumentos e produtos do crime”, explica o Gabinete para a Secretária para a Administração e Justiça em comunicado.

Mais relevante é o segundo acordo ontem assinado. O protocolo dispõe sobre a transferência de pessoas condenadas de ambas as partes e prevê que os cidadãos da Mongólia detidos em Macau (e vice-versa) possam ser extraditados, de forma a poder cumprir parte da pena a que foram condenados no país ou território de origem. Actualmente encontram-se detidos no Estabelecimento Prisional de Macau 13 cidadãos mongóis, todos do sexo masculino.