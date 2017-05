“Macau by Night”. História e património no breu da noite

A Associação dos Embaixadores do Património de Macau vair promover nos próximos dias 10 e 11 de Junho uma nova edição do “Roteiro Nocturno do Património”. Durante cerca de uma hora e meia os participantes vão ter oportunidade de ouvir as histórias e ficar a conhecer mais sobre o estilo de vida das gerações idosas que vivem em algumas das zonas mais tradicionais da cidade.

Com o ponto de encontro marcado para o templo de A-Má, o percurso segue até à Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, continua pelo Largo do Lilau, pela Casa do Mandarim, pelo Pátio do Bonzo e passa pelo Pátio das Seis Casas antes de terminar no Pátio da Ilusão.

Os interessados têm até ao próximo dia 21 para realizar a inscrição no portal electrónico da associação, encontrando-se disponíveis 20 vagas para cada uma das três visitas guiadas dinamizadas pela Associação (19h, 19h30, 20h).

Em Agosto a associação promove um outro roteiro designado “Linha de Sai Van”. Nesta visita guiada, os participantes são convidados a percorrer a marginal do Lago Sai Van, desde a Pousada de São Tiago até ao espaço de lazer “Anim’Arte NAM VAN”. O roteiro propõe passagens pela antiga sede da Cruz Vermelha de Macau, pelo Hotel Bela Vista e pela Rua do Chunambeiro e as inscrições para participar no evento estão abertas até 21 de Julho.