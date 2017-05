Jardim Ecológico de Seac Pai Van com inauguração prevista para o Verão

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) tenciona inaugurar em Seac Pai Van um jardim botânico especializado em plantas com propriedades medicinais. O organismo dirigido por José Tavares prevê que durante o período de Verão a nova atracção esteja preparada para receber visitas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Quando concluído, o novo parque ecológico vai estar dividido em oito áreas temáticas, estando já terminadas as secções relativas das plantas medicinais aromáticas e de pântano, que custaram ao Governo qualquer coisa como 3 milhões de patacas. A conclusão das restantes áreas será realizada de forma faseada, à razão de uma por ano, devido a limitações de cariz orçamental.

Leong Kun Fong, membro do conselho de administração do IACM, referiu que o jardim ecológico, que ontem foi apresentado à imprensa, vai ser gerido de acordo com um modelo de gestão fechado que será posteriormente revistp e alargado para receber visitas durante o período de verão. A plantação no local de orquídeas e de aquilária – conhecida por produzir aquela que é considerada a madeira mais cara do mundo, a madeira de agar – está também nos planos do IACM.