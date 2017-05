Vinte e quatro pessoas, incluindo quatro crianças, morreram na noite de quarta-feira, quando um muro ruiu durante uma festa de casamento, no oeste da Índia, informaram ontem as autoridades indianas. Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas, disse à Anil Tank, da polícia local, à agência noticiosa France Presse (AFP).

O incidente ocorreu no distrito de Bharatpur, no estado do Rajastão, a aproximadamente 200 quilómetros de Nova Deli. Um anterior balanço oficial dava conta de 22 mortos.