GPDP arquivou processo contra Serviços de Saúde instaurado em 2015

A Direcção dos Serviços de Saúde viu arquivado o processo que foi contra eles instaurado pelo Gabinente de Protecção de Dados Pessoais em Outubro de 2015, quando foram encontrados documentos do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) espalhados na Avenida Rodrigo Rodrigues. Os documentos em questão continham informações pessoais de doentes e resultados de análises clínicas. O anúncio foi feito por Vasco Fong, director do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (DPDP), organismo que concluiu a investigação em 2016 e determinou que o caso corresponde a uma situação de “alegação não comprovada”: “Efectivamente, houve negligência. Mas essa negligência não atingiu aquele grau que permite afirmar uma culpa das pessoas apontadas, razão pela qual foi tomada essa decisão de arquivamento”, fundamentou o responsável, dizendo, no entanto, que “os trabalhadores não seguiram, de uma forma geral, todos os passos do regulamento.”

Segundo Vasco Fong, “a situação conseguiu ser reparada e não foi causado grande impacto”: “Uma vez que os Serviços de Saúde fizeram uma revisão e tentaram melhorar o seu procedimento, achámos que não reunia condições para sancionar e o caso ficou arquivado.”

Nos resultados da investigação disponibilizados ontem, em conferência de imprensa, pelo Gabinete de Protecção de Dados Pessoais, lê-se que “apesar de o incidente não ter sido causado pelo próprio procedimento dos Serviços de Saúde, estes devem tirar o máximo proveito desta experiência para reforçar a sua fiscalização e verificar com facilidade qualquer actuação do seu pessoas em incumprimento dos procedimentos. J.F.