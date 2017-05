Governo pode vir a apoiar reconstrução de unidades fabris  

O Conselho para a Renovação Urbana reuniu em sessão plenária, num encontro em que os três grupos de especialidade deram contas do andamento dos respectivos trabalhos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Paulo Tse, vice-coordenador do primeiro grupo de trabalho, anunciou que na reunião foi decidida a intenção de aplicar benefícios fiscais à reconstrução de antigas instalações fabris. Na próxima reunião plenária será apresentado um estudo sobre esta possibilidade.

Paulino do Lago Comandante, coordenador do segundo grupo de trabalho, referiu, por sua vez, que a equipa que coordena fez recentemente uma visita à Autoridade de Renovação Urbana de Hong Kong. Os dois organismos discutiram o modelo de empresa governamental, actualmente aplicado em Macau, e que o organismo liderado por Paulino do Lago Comandante quer ver aplicado ao sector da renovação urbana. O segundo grupo vai apresentar uma proposta junto do Governo sobre os poderes da empresa e as vantagens específicas deste modelo empresarial.

U Kin Cho, vice-coordenador do terceiro grupo de trabalho, frisou que a sua equipa vai continuar a discutir o rácio de direito de propriedade da reconstrução de antigos edifícios. A garantia dos direitos dos proprietários que se oponham com o plano de reconstrução continuará a ser uma preocupação do grupo de trabalho.