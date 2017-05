Governo assina contrato para novos bilhetes de identidade electrónicos

O Governo assinou um contrato com as empresas Verido e Gemalto para o fornecimento de cartões de identidade electrónicos, ou seja aqueles que possuem um chip electrónico. A informação foi revelada em comunicado pela empresa alemã Gemalto.

“Originalmente esta forte parceria com a Veridos e Trub começou em 2013. Depois da Gemalto ter sido integrada pela Trub a nossa cooperação foi alargada”, afirmou a directora dos Serviços de Identificação, Ao Ieong U, de acordo com a nota de imprensa libertada pela companhia germânica. “Estamos confiantes que com o nosso conhecimento técnico e esforço conjunto vamos fornecer a Macau uma tecnologia de ponta em termos da segurança dos bilhetes de identidade”, sublinhou a responsável governamental.

Segundo a empresa, o objectivo destes cartões contactless (que tornam o contacto desnecessário) passa por oferecer uma maior segurança contra fraudes e falsificações. Além disso, os novos cartões têm características que vão permitir às autoridades de Macau conseguirem ver se os cartões apresentados são verdadeiros a olho nu, mas também com recurso a uma luz com raios ultravioleta.

No design destes cartões a Gemalto está encarregue pela componente de plástico e o chip, enquanto a parceira Verido assegura a ligação com o software.