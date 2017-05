Governo anuncia medidas para melhorar retorno das aplicações da reserva financeira

O Executivo tenciona aumentar a percentagem de fundos públicos geridos por entidades privadas de 11 por cento para 20 por cento. O objectivo é melhorar o retorno das aplicações da reserva financeira de Macau. Em 2016, a taxa de retorno foi de apenas 0,8 por cento.

Cláudia Aranda

As aplicações da reserva financeira de Macau no ano passado obtiveram um retorno de apenas 0,8 por cento, naquela que foi a segunda margem de rentabilidade mais baixa de sempre. Para tentar contrariar estes resultados, considerados pouco satisfatórios, o Governo tenciona aumentar, ainda este ano, a percentagem de fundos públicos aplicados por entidades privadas dos 11 por cento actuais para os 20 por cento, à semelhança do que faz o Governo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

O anúncio foi feito pelo deputado Mak Soi Kun e presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa no final da reunião que ontem decorreu no hemiciclo, citando o Governo que se fez representar pelo secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lionel Leong.

“Percebemos que a taxa de retorno é baixa e não é satisfatória. Perguntámos ao Governo quais são as melhorias que pretende fazer e o Executivo respondeu que a percentagem de 11 por cento dos investimentos que são feitos por entidades gestoras privadas vai ser aumentada para 20 por cento no futuro e o resto vai ser feito pela própria administração”, explicou Mak Soi Kun.

A rentabilidade das aplicações da reserva de Macau em 2016 foi de 0,8 por cento, com a inflação a fixar-se em 2,37 por cento e uma taxa de juro de 1 por cento.

Mak Soi Kun explicou que, em comparação com as regiões vizinhas, nomeadamente Hong Kong – onde o investimento é feito 80 por cento pelo Governo e 20 por cento por entidades gestoras privadas – “a rentabilidade foi de 2 por cento”: “Mas, no nosso caso de Macau, é uma percentagem reduzida, e a taxa de juro de um por cento…Isto quer dizer que podemos conseguir quase o mesmo retorno se aplicarmos os fundos em depósitos bancários”, acrescentou. Actualmente, 11 por cento dos investimentos são feitos por entidades gestoras privadas e os outros 89 por cento pelo Governo.

O Executivo não indicou uma data em concreto ao longo deste ano para introduzir estas alterações, mas adiantou que deverá ser uma empresa de consultadoria que vai escolher as entidades gestoras, disse Mak Soi Kun. A identidade dessa empresa não foi revelada, disse o deputado. Neste momento, adiantou Mak Soi Kun, há um conselho consultivo que contrata uma empresa de consultoria que elabora recomendações ao Governo: “Quer dizer que essa empresa de consultoria vai escolher pelo Governo as entidades gestoras e os gestores financeiros para, depois, o Governo decidir quais os gestores que vão ficar encarregues de fazer as aplicações financeiras dos fundos públicos”, explicou.

Aos deputados interessa-lhes “conseguir um retorno que seja melhor” e que essas aplicações sejam seguras.

Conforme informação do Governo, a reserva financeira de Macau em 2016 estimava-se em 438,7 mil milhões de patacas, com uma rentabilidade de 0,8 por cento, a segunda mais baixa de sempre, conforme foi revelado em Março. Em 2016, a reserva registou rendimentos que atingiram o valor de 3,31 mil milhões de patacas, correspondendo a uma rentabilidade anual de cerca de 0,8 por cento, tendo crescido em comparação com a rentabilidade anual do ano de 2015, quando rendeu 0,7 por cento, adiantou a agência Lusa.

A taxa de retorno de 2016 foi a segunda mais baixa desde a criação da reserva, há cinco anos, depois de a rentabilidade ter sido de 1,4 por cento, 3 por cento, 2 por cento e 0,7 por cento, respectivamente, em 2012 (Fevereiro a Dezembro), 2013, 2014 e 2015.