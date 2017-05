G2E Asia aponta baterias à diversificação do sector do jogo

Macau acolhe na próxima semana, pela 11.o ano consecutivo a Global Gaming Expo Asia. O certame, conhecido como G2E Asia, reúne anualmente no território especialistas e empresas do sector do jogo. Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, volta a ser um dos oradores convidados da iniciativa.

Mais do que introduzir as novidades do sector do jogo, este ano a G2E Asia propõe-se abordar novas temáticas, que passam em muito pela “Experiência Integrada de Resort”, iGaming e as oportunidades de mercados emergentes como o Camboja, o Laos, o Myanmar, a Tailândia, as Filipinas e o Vietname. De um conjunto de 50 oradores de vários países e de vários quadrantes, a organização do evento destaca a presença na edição de 2017 de Francis Lui, vice-presidente do grupo Galaxy Entertainment, a quem caberá o discurso inaugural da feira.

No plano interno, o desígnio da “diversificação da economia” continua a ser preponderante e é à diversificação económica que a Global Gaming Expo Asia dedica o seminário “Integrated Resort Operations and Marketing” (Operações e Marketing de Resort Integrados) que terá como orador nada mais, nada menos do que Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos de Macau. Os tópicos abordados pelo director da entidade reguladora do território deverão passar pela experiência e estratégias adoptadas em Macau, nomeadamente no que toca à transposição para o território do modelo de “resorts integrados”.

O jogo online é o outro dos temas em destaque na edição de 2017 da G2E Asia: a “iGaming Summit” será este ano subordinada ao tema “Next Generation Products and Marketing” (Produtos e Marketing para as Novas Gerações). No certame serão abordados tópicos como o crescimento dos chamados “fantasy sports” – jogos online de criação de equipas desportivas que competem por prémios pecuniários, dos eSports e dos casinos online.

Ilegal na República Popular da China, o jogo on-line está na mira tanto das autoridades chinesas, como de outros países da região. No final do mês passado, os Governos da China e das Filipinas conjugaram esforços e lançaram uma operação conjunta que resultou no encerramento de quatro páginas de jogo online e no congelamento de mais de mil contas bancárias. Esta modalidade de jogo é permitida nas Filipinas, mas proibida pelo Governo Central da China.

Um outro seminário no âmbito da edição de 2017 da Global Gaming Expo Asia pretende promover as boas práticas ligadas à indústria do jogo e analisar em que moldes pode ser feita a prevenção de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. As conferências, que se prolongam durante os três dias do certame, trazem até a Macau oradores da Deutsche Bank, da MGM, da Universidade de Nevada, da Gaming Laboratories International, da PricewaterhouseCoopers ou da Sands China, entre outras empresas e instituições.

A outra vertente – porventura a mais visível – da G2E Asia passa pela exposição global de jogo que este ano conta com mais de 180 expositores, dos quais cerca de 60 se encontram a participar pela primeira vez. A organização estima que mais de 12 mil visitantes deverão passar pelo Venetian para conhecer as novidades do sector do jogo apresentadas por mais de 70 empresas.