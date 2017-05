Crianças cantam louvores à “nova rota da seda”

Pequim acolhe no domingo e na segunda-feira um fórum internacional dedicado a abordar o potencial da “nova rota da seda”. A poucos dias do início do evento, o Governo Central divulgou um vídeo em que crianças de várias etnias cantam louvores ao ambicioso plano de desenvolvimento de infra-estruturas criado por Pequim.

A propaganda chinesa publicou um vídeo com crianças de várias etnias a cantar em inglês sobre o ambicioso programa das Novas Rotas da Seda, o gigante plano de infra-estruturas lançado pela República Popular da China e que traz a Pequim vários líderes mundiais.

O vídeo foi criado pelo estúdio chinês Fuxing Lushang, conhecido por produções anteriores dedicadas a iniciativas do Governo chinês, como aquela que explica o Plano Quinquenal aprovado por Pequim em 2015.

Chamado “The Belt and Road is how”, o video mostra crianças de todo o mundo a cantar elogios às Novas Rotas da Seda. O “how”, neste caso, trata-se de um jogo de palavras, visto que soa à palavra chinesa “hao”, que significa “bom”.

Quinze crianças vestidas de branco cantam os benefícios económicos e culturais da iniciativa, lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e que inclui a construção de uma rede de transportes e telecomunicações a interligar a Eurásia e que poderá alargar-se a outras regiões do mundo: “Rompemos barreiras, fazemos história”, cantam as crianças, enquanto vão sendo mostradas paisagens repletas de pontes, hospitais, estradas e outros elementos que a China quer ajudar a construir no mundo.

O vídeo, que começou a ser difundido na Internet na quarta-feira, foi publicado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, através do Youtube, serviço de partilha vídeos que está bloqueado na China.

O fórum “Uma Faixa, uma Rota”, versão simplificada de “Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI”, traz a Pequim 28 chefes de Estado, entre domingo e segunda-feira.

Entre os países cujos Presidentes estarão presentes no Fórum, contam-se a Rússia, Turquia, Cazaquistão, Bielorrússia, Filipinas, Argentina ou Chile. Espanha, Itália, Polónia, Malásia ou Mongólia vão enviar os respectivos primeiros-ministros.

A Região Administrativa Especial de Macau, por sua vez, vai participar no Fórum com uma comitiva oficial, liderada pelo chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, a directora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, e o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, também vão participar no evento.