Consulado de Portugal empata a duas bolas com os Serviços de Alfândega

As formações do Consulado de Portugal e dos Serviços de Alfândega empataram ontem a duas bolas, no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia. A formação de matriz portuguesa entrou melhor no encontro e logo aos 10 minutos colocou-se na frente do placard, na sequência de um tento de Ruan Silva. O jogador aproveitou assim da melhor maneira uma jogada colectiva do conjunto capitaneado por Vítor Sereno.

Quando o cronómetro indicava os 30 minutos, Ruan Silva dilatou a vantagem para os 2-0, com um remate vitorioso, na sequência de uma jogada de ataque conduzida pelo lado esquerdo do ataque do onze consular.

No segundo tempo, os Serviços de Alfândega reduziram para 2-1, aos 53’, por Leong Chong In. Minutos depois – numa altura em que o Consulado já jogava reduzido a dez unidades, depois de Nuno Sampaio Nunes ter sido expulso por palavras – aos 58’, Go Wing Hong reestabeleceu a igualdade.

Este resultado coloca o Consulado de Portugal provisoriamente no quarto lugar da tabela com 17 pontos. Já os serviços de Alfândega mantêm o sétimo posto, com 16 pontos. A liderança pertence ao HS, que soma 24 pontos, e derrotou na quarta-feira o Cheac Lun por 4-0.