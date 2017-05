Chef Graham Elliot vai ter restaurante no MGM Cotai

O consagrado cozinheiro Graham Elliot, que se tornou mundialmente conhecido com o programa de televisão Top Chef, vai ter um restaurante no casino MGM Cotai, que vai abrir as portas no último trimestre do ano. A lista com os chefs responsáveis pelos restaurantes da nova aposta da MGM para a zona do Cotai foi ontem revelada pela operadora, em comunicado.

“Sei o que é cozinhar de forma ligeira, adaptando-me ao local onde estou e, mais importante, sei fazer comida deliciosa!”, afirmou Graham Elliot, em comunicado. “Estou muito entusiasmado com a possibilidade de poder partilhar com os amantes de comida de Macau a minha abordagem caprichosa à arte de cozinhar”, acrescentou.

O restaurante de Graham Elliot faz parte do franchise Coast, que vai permitir a residentes e turistas experimentarem pratos com fortes influências da região da Califórnia e da Costa Oeste norte-americana.

Além de Elliot, o franco-argentino Mauro Colagreco – com o restaurante Grill 58.º, o japonês Mitsuharu Tsumura, com o Aji, e a chef de Singapura Janice Wong também vão abrir espaços no MGM Cotai: “Macau tornou-se numa região em claro desenvolvimento no que diz respeito à gastronomia, com muitos dos melhores cozinheiros do mundo a contribuírem para este cenário”, afirmou Grant Bowie, chefe executivo da MGM China. “Para podermos acrescentar valor ao que já existe, enviámos a nossa equipa responsável pela restauração à procura de parceiros pelo mundo fora e criámos parcerias com talentos emergentes”, frisou.

Por sua vez, o chef Mitsuharu Tsumura, que vai ser responsável pela abertura do restaurante Aji, destacou a importância de Macau como porta de entrada da malagueta na Ásia.: “Existe uma história que nos conta que o primeiro ponto de entrada da pimenta-malagueta na Ásia foi Macau – por causa dos portugueses. É esse o nome do nosso restaurante: Aji significa em japonês ‘gosto’ e ‘pimenta-malagueta’ em peruano”, contou.