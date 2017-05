O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) anunciou o encerramento temporário do Centro de Actividades de Tamagnini Barbosa devido aos trabalhos de reconstrução de que está a ser alvo o Complexo Municipal do Mercado de Tamagnini Barbosa, na zona de Toi San. As obras terão início no próximo dia 23 e irão afectar o funcionamento de uma estrutura que, desde que foi inaugurada em 2005, já recebeu quase 2 milhões e 500 mil visitantes.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...