Capacetes: Associação de Activismo para a Democracia entregam petição a pedir que novas normas sejam revogadas  

A Associação de Activismo para a Democracia e a Associação de Armação de Ferro e Aço de Macau vão entregar esta tarde uma petição à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Os dois organismos querem que o Governo revogue as novas Normas Técnicas de Capacetes de Protecção.

Elisa Gao

A Associação de Activismo para a Democracia (AAD) e a Associação de Armação de Ferro e Aço de Macau (AAFAM) tencionam entregar esta tarde uma petição à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Os organismos pedem a revogação das Normas Técnicas de Capacetes de Protecção, consideradas por Lee Kin Yun, “muito injustas”, “ultrajantes” e “muito perturbadoras”.

Na petição que os dois organismos vão fazer chegar ao Governo, a DSAT é interrogada sobre as razões que justificam o reforço das normas de segurança e sobre a intransigência do Governo relativamente aos capacetes que não foram aprovados pelo Executivo. As duas associações contestatárias querem ainda saber se as diferenças regulamentares dos modelos de capacetes devido às diferentes cores utilizadas e a preservação da etiqueta com as características técnicas do produto podem resultar numa disputa entre a polícia e os cidadãos:

“Se a etiqueta cair ou for ilegível o motociclista terá de pagar uma multa de 600 patacas, mas o Governo não regularizou as lojas de venda de capacetes. Alguns capacetes não regulamentados ainda podem ser encontrados nas prateleiras e como os consumidores não sabem têm de pagar a multa”, criticou Lee Kin Yun numa entrevista concedida ao PONTO FINAL por via telefónica.

Adicionalmente, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, em coordenação com a DSAT e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, criou pontos de recolha dos capacetes não homologados pelo Governo a que os residentes do território poderão recorrer até 15 de Agosto. O objectivo é o de recolher um maior número possível de capacetes, para depois os submeter a um processo de reciclagem, mas a iniciativa não se furta às críticas da Associação de Activismo para a Democracia. Lee não considera estes pontos de reciclagem amigos do ambiente e define-os como um desperdício de recursos públicos que também violam os Direitos de Propriedade Privada do cidadãos: “Um capacete custa várias centenas de patacas e agora o Governo diz que não pode continuar a ser usado e deve ser deitado fora. Ao mesmo tempo o governo não entrega nenhum subsídio para ajudar à compra de novos capacetes, como faz para o motociclos a dois tempos (subsídio de 3500 patacas)”.

O presidente da Associação de Activismo para a Democracia defende que o Governo devia ter apostado mais recursos na divulgação das novas normas, de modo a “permitir que os cidadãos de Macau conheçam o andamento da implementação dos novos regulamentos”: “Existem algumas situações pouco claras”, acusa Lee Kin Yun. “Não sabemos, por exemplo, se as novas normas seguem a tendência ambiental em vigor em Macau e não sabemos tampouco como é que a polícia aplica a lei”. O activista pede, por isso, que as novas normas sejam revogadas: “Isto é uma regulamentação, não uma lei, por isso o Governo pode revogá-la” lembrou Lee.

Terão sido vários os cidadãos que se queixaram junto de Lee Kin Yun que as lojas de venda de capacetes aumentaram os preços praticados e questionaram a existência de transferência de benefícios entre o Governo e este sector.

De acordo com Lee, se a sua associação não obtiver nenhuma resposta por parte da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego, o próximo passo poderá passar pela marcação de uma reunião com o presidente do organismo para discutir o problema. Se o Governo continuar sem responder, o dirigente associativo não exclui a possibilidade da Associação de Activismo para a Democracia, juntamente com outras associações, sair à rua em protesto.