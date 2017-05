Bangladesh: Investida anti-terrorista fez seis vítimas

Pelo menos cinco presumíveis extremistas e um bombeiro morreram ontem na sequência de um raide lançado pelas forças de segurança numa casa no noroeste do Bangladesh, anunciou a polícia.

“Cinco extremistas foram mortos pelos nossos disparos, incluindo um pai, a sua mulher, dois filhos e uma filha”, afirmou Sumit Chowdhury, da polícia, à agência noticiosa francesa AFP.

“Dois deles lançaram granadas e um outro atacou um bombeiro com um objecto afiado e [este último] morreu de seguida no hospital”, detalhou o mesmo responsável.

A operação foi lançada na aldeia de Habashpur, no distrito de Rajshahi, a aproximadamente 250 quilómetros da capital do Bangladesh, Daca, onde as autoridades montaram um cerco a uma casa, de onde saiu a família de suspeitos para um ataque surpresa.

Um bebé de 2 meses e um menino de 7 anos foram resgatados pelas autoridades, que acreditam que uma mulher poderá estar ainda no interior da casa que cercaram.

A polícia agiu na sequência de uma informação dando conta de que estariam naquele lugar membros do Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB).

Segundo o governo, o JMB – um grupo islamita local banido do país há mais de uma década – é responsável por inúmeros ataques.

Desde o atentado contra um café de Daca, no verão passado, que fez 22 mortos, na sua maioria estrangeiros, o Bangladesh abateu mais de 70 presumíveis extremistas e deteve inúmeros outros.