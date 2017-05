No próximo dia 19 de Maio é inaugurada a Exposição das Obras dos Membros da Associação dos Calígrafos e Pintores Chineses Yu Un de Macau, no Pavilhão Chun Chou Tong do Jardim Lou Lim Ioc. O evento é uma iniciativa da associação em conjunto com o Instituto Cultural e a cerimónia de inauguração está agendada para as 18h30.

A mostra exibe um total de 152 peças colectivas de pintura tradicional chinesa, caligrafia, gravação de sinetes, com temas muito diversificados