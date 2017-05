Assembleia Legislativa aprova debate sobre abertura de concursos para habitação social  

E lla Lei propôs, e o hemiciclo esteve quase todo com ela. A deputada da ala laboral quer debater com o Governo a abertura imediata de concursos para atribuição de habitação social e sugere ainda a criação de um mecanismo permanente de candidatura a este tipo de fracções, para encurtar a duração dos procedimentos administrativos.

Sílvia Gonçalves

A Assembleia Legislativa aprovou ontem a realização de um debate de interesse público sobre a abertura de concursos para atribuição de habitação social – que não são lançados desde 2013 – e a implementação de um mecanismo permanente de candidatura para este tipo de fracções.

A proposta, apresentada por Ella Lei, recolheu o apoio de 18 dos 26 deputados que estiveram ontem presentes no hemiciclo, numa votação que reuniu ainda sete votos contra e uma abstenção. Foram vários os que pediram a palavra para manifestar apoio à proposta da deputada: “Há dias o Chefe do Executivo afirmou que vai abrir concursos para estas habitações ainda durante o seu mandato. Contudo, isto representa um período muito longo para os agregados familiares, que têm de enfrentar problemas relacionados com a habitação, em especial, no que toca às habitações sociais, sendo estas uma forma de apoiar famílias com baixos rendimentos”, considerou Ella Lei, na apresentação da proposta.

A deputada assinalou ainda que os concursos só são lançados após a construção das casas, o que resulta em longos intervalos de tempo entre concursos, criando ainda discrepâncias entre a habitação construída e as reais necessidades dos candidatos: “O novo concurso só avança depois de concluídas as casas. Assim, o Governo não consegue obter dados exactos sobre o número e a tipologia mais procurados, o que vai dar azo a incompatibilidades entre as fracções atribuídas e as necessidades”, defendeu.

A criação de um mecanismo permanente de candidatura permitiria, sustenta a parlamentar, às famílias com baixos rendimentos a apresentação “em qualquer momento” de uma candidatura, encurtando a duração dos procedimentos administrativos. Entende assim a deputada da ala laboral que o Governo deve abrir rapidamente um concurso para atribuição de habitação social para “haver uma articulação com um mecanismo permanente para as candidaturas a habitação social” e para permitir ainda que o Executivo obtenha “dados sobre as necessidades da sociedade relativamente ao número e à tipologia de habitação pública”, dando desse modo “apoio atempado às famílias com baixos rendimentos”.

Com excepção de Tsui Wai Kwan, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo, que considerou que “só deve haver concurso quando o Governo tiver fracções autónomas”, todos os deputados que pediram a palavra manifestaram apoio a Ella Lei. Au Kam San considerou que estão reunidas as condições para haver concurso e que o “debate merece ser realizado”: “Concordo com esta proposta. Entendo que se iniciem as candidaturas. A Assembleia Legislativa deve debater sobre o assunto”, considerou também Kwan Tsui Hang.

“Entendo que é uma questão que merece um debate com os responsáveis do Governo”, defendeu Leong Veng Chai. Já Ng Kuok Cheong foi mais assertivo na sua posição: “Claro que apoio esta proposta. O Governo deve abrir já o concurso e abrir um mecanismo permanente. No período de construção o Executivo pode avaliar as candidaturas. Já se sabe que vai construir, então nesse período vai-se avaliar. E quando o prédio estiver pronto já estão escolhidos os candidatos. O mesmo deve fazer-se para a habitação económica. O Governo tem que trabalhar para a população e as suas necessidades”, defendeu o deputado da ala pró-democrata. Também Zheng Anting foi categórico no apoio à deputada: “Dou o meu acordo, este mecanismo permanente de candidaturas tem vantagens. O Governo vai saber quantas pessoas se estão a candidatar e acelerar a construção”, sublinhou.

Para Ho Ion Sang importa atender a quem tem necessidades mais prementes: “O último concurso realizou-se em 2013 a nível de protecção social, para ajudar o grupo com maiores necessidades. Acho que vai conseguir ajudar o grupo que neste momento está a suportar altas rendas. O Governo deve acelerar os trabalhos para adoptar as melhores medidas”, rematou o deputado. O debate será agora agendado pela Assembleia Legislativa.