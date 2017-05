Assembleia aprova alteração ao regime das carreiras dos funcionários públicos  

A Assembleia Legislativa aprovou ontem na especialidade e por unanimidade a proposta de lei de alteração do regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos. O diploma vem alterar os índices das carreiras de controlador de tráfego marítimo, de topógrafo e de hidrógrafo. São ainda criados concursos de avaliação de competências integradas e de avaliação de competências profissionais ou funcionais e clarifica-se quais os graus de habilitações necessárias ao exercício de funções de técnico superior. O diploma elimina ainda os concursos para efeitos de acesso às carreiras de dotação global e às carreiras especiais que não tenham regras ou dotações próprias de acesso. A referência a “licenciatura ou equiparada”, no artigo 5º, relativo a habilitação académica, suscitou dúvidas em Ella Lei, que questionou se não se está a “abrir muito a porta a candidatos” à função pública. Eddie Kou, director dos Serviços de Administração e Função Pública, explicou a intenção legislativa: “É para haver uma harmonização com diferentes regimes académicos”, dando como exemplo o Reino Unido, onde a licenciatura é de três anos.

O hemiciclo aprovou ainda na especialidade, e sem necessidade de debate, a proposta de lei de execução da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens ameaçadas de Extinção, e a proposta de lei que vem alterar as leis de prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais e a prevenção e repressão dos crimes de terrorismo.