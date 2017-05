Artista radicado em Macau integra exposição alusiva à União Europeia em Setúbal

Os trabalhos do cartoonista Rodrigo de Matos foram seleccionados para integrar a mostra “Portugal e a Europa em Cartoons”, patente na Biblioteca Municipal de Setúbal até ao próximo dia 20. Os 14 desenhos que integram a mostra pretendem ilustrar , através do olhar crítico inerente à arte do cartoon, a participação de Portugal no processo de construção europeia.

As obras seleccionadas foram publicadas na imprensa e em portais noticiosos ao longo da última década e versam sobre temas como o alargamento da União Europeia, o Tratado de Lisboa, a união monetária e a Estratégia 2020. Aos cartoons de Rodrigo de Matos juntam-se os de António Jorge Gonçalves, Cristina Sampaio, Fernando Relvas e Telmo Quadros Ferreira.

A mostra foi inaugurada no passado dia 9, data em que é celebrado anualmente o Dia da Europa. O Instituto de História Contemporânea foi o organismo responsável pela organização da exposição sobre a União Europeia com trabalhos de artistas nacionais.

