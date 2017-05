Zhang Dejiang conclui visita com recado a professores: “O amor à pátria não é só um ‘slogan’”

Antes de regressar ontem a Pequim, após três dias de visita oficial ao território, o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, alertou os professores para a necessidade de reforço da educação patriótica no território. Perante uma plateia de docentes e responsáveis do sector da educação, o dirigente sublinhou, ainda, a importância de formar mais quadros qualificados.

Cláudia Aranda

“Temos que cultivar o amor à pátria, porque o amor à pátria não é só um ‘slogan’, temos que o pôr em prática”, disse ontem o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN), Zhang Dejiang, perante cerca de uma centena de representantes do sector da educação do território.

No último de três dias da visita oficial que cumpriu a Macau – que teve início na segunda-feira e terminou ontem – o número três da hierarquia chinesa reiterou a necessidade de “reforçar a educação patriótica” e alertou para a importância de “formar mais quadros qualificados de Macau para a governação”.

Zhang Dejiang iniciou a sua intervenção, ontem de manhã, na Universidade de Macau, perante professores, educadores, dirigentes de estabelecimentos de ensino e representantes de associações de estudantes, sublinhando os “bons resultados no sector da educação” obtidos por Macau desde a transferência de soberania para a República Popular da China, há 17 anos. Zhang enalteceu o papel dos professores: “Os profissionais da área têm contribuído muito para este desenvolvimento, assegurando as boas tradições de Macau e nos últimos anos o Governo da RAEM, com base no princípio de servir melhor a população, investiu mais no sector da educação, tendo implementado a política de educação gratuita de 15 anos”, disse.

O ensino superior “também está no bom caminho”, referiu o responsável. O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional elogiou as instalações e o desenvolvimento da Universidade de Macau (UM) , sublinhando que a instituição “também tem aprofundado muito a educação cívica e patriótica”. O dirigente destacou a criação de um centro de estudo da cultura chinesa, “que também é favorável para que os estudantes de Macau possam conhecer melhor a cultura chinesa”, sublinhou. Zhang lembrou que o novo campus da Universidade de Macau, que cobre cerca de um quilómetro quadrado na Ilha da Montanha, é um testemunho do apoio do Governo central e do Governo da RAEM ao desenvolvimento do ensino superior em Macau.

Conhecimentos, ética e moral

O presidente do Comité Permanente da APN salientou a importância da missão dos professores, frisando que a educação não se limita à “transmissão de conhecimentos”: “Os professores têm que passar os seus conhecimentos para os estudantes e também têm de ter uma ética correcta e só assim os estudantes podem contribuir para o desenvolvimento social”, acrescentou.

Zhang reconheceu que o passado de Macau “é muito especial”, mas que é preciso “dar a conhecer aos estudantes a história e cultura chinesa para que possam conhecer mais sobre o nosso país, o docente tem que dar a conhecer o patriotismo aos estudantes”.

O dirigente deixou ainda várias mensagens dirigidas aos jovens: “Os estudantes de Macau têm de ter um horizonte mais largo, ver a China, o mundo, o universo, não se concentrarem só em Macau”, salientou. “Temos que aperfeiçoar o nosso auto-conhecimento e elevar o nosso moral enquanto chineses”, defendeu ainda.

Zhang recomendou também aos jovens que devem valorizar o que têm, por comparação com as gerações passadas: “Nós crescemos num período muito difícil. Tenho inveja de vocês [os jovens], que vivem uma época muito boa na China, têm que saber valorizar o que vocês têm porque estão numa situação que foi obtida com o esforço dos antecessores. Agora que têm um tão bom ambiente de educação, devem aproveitar. Eu posso ver que vão ter um futuro próspero”, assegurou.

A importância da prática de desporto também foi referida. Zhang instou o Governo de Macau “a formar jovens com bons conhecimentos e boas condições físicas e psicológicas para resistir aos desafios”: “Quando temos condições físicas, psicológicas e uma boa moral, assim é que vamos atingir o sucesso”.

Na reunião de ontem estiveram presentes representantes de estabelecimentos de ensino primário e secundário, tais como a Escola Hou Kong, com o maior número de alunos em Macau (3826), conforme dados da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) relativos ao ano lectivo de 2015/2016. Representadas estavam também as escolas Keang Peng (2723 alunos) e São Paulo (2956). Na audiência incluíam-se ainda docentes e elementos das direcções, por exemplo, da Escola Portuguesa de Macau – esteve presente Manuel Peres Machado, presidente da direcção da EPM –, do Instituto Politécnico de Macau e da Universidade de São José, que se fizeram representar pelo reitor Peter Stilwell e pela vice-reitora Maria Antónia Espadinha. Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, organização que também tem estabelecimentos de ensino sob a sua alçada, também lá esteve, assim como o presidente do Conselho da Universidade Cidade de Macau e também deputado, Chan Meng Kam, além de representantes da Universidade de Macau e de dirigentes da Associação de Estudantes de Macau e de outras organizações estudantis.