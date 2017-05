Uma viagem ao barroco pela flauta de Chao Wai Lam

Chao Wai Lam, jovem flautista que integra a Associação de Regentes de Banda de Macau, apresenta-se no próximo domingo no palco do Teatro D. Pedro V, para um concerto em que vai interpretar obras de George Philipp Telemann e de Albert Franz Doppler. Pelo palco do D. Pedro V vai passar ainda a pianista Charlotte Chan.

A música clássica e barroca vão apoderar-se do palco do Teatro Dom Pedro V ao final da tarde do próximo domingo, materializadas nos acordes da flauta de Chao Wai Lam. A jovem flautista, que integra a Associação de Regentes de Banda de Macau (ARBM), terá ao seu lado a pianista Charlotte Chan, que a vai acompanhar em alguns dos temas que integram o programa do recital agendado para as 17 horas de 14 de Maio.

A incursão pela temática barroca irá fazer-se com a peça “The Polonaise Fantasie” do compositor alemão Georg Philipp Telemann. A interpretação de “Fantasie Pastorale Hongroise”, da autoria do compositor austríaco Albert Franz Doppler propõe, por sua vez, uma incursão musical até ao período clássico.

Narural de Macau, Chao Wai Lam conta já com uma carreira assinalável no mundo da música, tendo-se tornado sócia da Associação de Regentes de Banda de Macau há mais de uma década. Quando ainda estava no ensino secundário ingressou na banda da Escola Secundária Keang Peng e mais tarde foi admitida nos Cursos de Técnica de Música do Conservatório de Macau.

O sonho de transformar o gosto pela música numa carreira profissional levou-a até Taipé onde completou os seus estudos musicais no Departamento de Música da Universidade Normal de Taiwan. Foi na Universidade que conheceu Charlotte Chan, pianista que frequentou o estabelecimento de ensino formosino até Dezembro passado, altura em que completou os estudos e regressou a Macau para perseguir uma carreira musical.

Actualmente, Chao Wai Lam é professora de música, ensinando em diversos institutos e escolas primárias e secundárias do território. A flautista viajou já um pouco por todo a Ásia com a Associação de Regentes de Banda para promover a música clássica com chancela de Macau, tendo recebido vários prémios musicais locais.

O recital de domingo insere-se no “Ciclo de Jovens Músicos de Macau” e também nas comemorações do aniversário da Associação de Regentes de Banda de Macau, organismo que este ano completa 20 anos. A série de concertos realiza-se desde há cinco anos a esta parte e deu já a conhecer ao público de Macau o trompetista Nelson Leong, o saxofonista Hugo Loi e a fagotista Pui Kam Leung.

Um outro ciclo de concertos – denominado “Macau Band Fair – deverá ter início em Junho e prolongar-se até Setembro, celebrando este ano a sua 17ª edição consecutiva.

Os bilhetes para o concerto “Recital de Flauta de Chao Wai Lam” podem ser adquiridos online na MacauTicket por 120 patacas, estando disponível um desconto de 50 por cento para estudantes e idosos.

CVN