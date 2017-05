Feliz Aniversário, Buda: Monges budistas tibetanos participam nas celebrações de Buda Jayanti ou Buda Purnima organizadas pela Sociedade Maha Bodhi, ontem, em Bangalore, na Índia. A celebração do Buda Purnima, que se celebra na noite de lua cheia no mês de Vaisakha (em Abril ou Maio), assinala o aniversário de nascimento de Siddhartha Gautama, fundador do Budismo, uma das mais antigas religiões do mundo. EPA / JAGADEESH NV

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...