Secretaria para a Economia e Finanças promove serviços mais transparentes

Desde o dia 1 do corrente mês todos os serviços tutelados pela Secretaria para a Economia e Finanças deram início ao período experimental de divulgação na Internet de informação relativa às aquisições conduzidas pelos serviços tutelados por Sonia Chan. Todos os serviços em questão estão obrigados a publicar na sua página online todas as aquisições de bens e serviços ou execuções de empreitadas de obras públicas. A divulgação permite ao público conhecer com maior clareza os processos das aquisições governamentais.

