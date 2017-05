Rússia reforça medidas de segurança para a Taça das Confederações

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou ontem o reforço das medidas de segurança durante a Taça das Confederações de futebol, que decorrerá em várias cidades de país entre 17 de Junho e 2 de Julho.

O decreto presidencial encarrega o governo de estabelecer zonas restritas de voo e navegação de forma a tentar prevenir atentados terroristas.

O documento proíbe o acesso de autocarros às cidades que acolhem jogos do torneio, com excepção dos que recebam salvo-condutos especiais do ministério do Interior.

Tal como sucedeu nos Jogos Olímpicos de Inverno Sochi2014 vai ser restringida a entrada de imigrantes, proibidas a venda de álcool e as manifestações públicas.

As medidas vão entrar em vigor a 1 de Junho e também deverão ser aplicadas durante o Mundial de futebol de 2018.

Portugal, na condição de campeão europeu, é uma das oito selecções que vão disputar a Taça das Confederações, competição que decorrerá nas cidades de Moscovo, São Petersburgo, Kazan e Sochi.