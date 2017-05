Rodolfo Ávila vai correr no Campeonato Chinês de Carros de Turismo

O piloto de Macau aposta no CTCC para se relançar nas competições automóveis e vai tripular um Volkswagen Lamando GTS. Por enquanto, as aspirações são limitadas devido ao conhecimento limitado que tem da viatura com que vai competir. Afastada está, para já, uma participação no Grande Prémio de Macau.

Rodolfo Ávila confirmou ontem a participação no Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC), prova que arranca este fim-de-semana no vizinho município continental, no Circuito Internacional de Zhuhai. O piloto de Macau volta assim a competir durante uma temporada inteira, desta feita ao volante de um Volkswagen Lamando GTS da formação SAIC Volkswagen 333 Racing, depois de na última temporada ter estado quase afastado dos circuitos e da competição.

“Estou entusiasmado com esta participação porque vou voltar a disputar um campeonato inteiro, coisa que não aconteceu no ano passado. Claro que esta é uma categoria diferente daquelas onde corri no passado, dos fórmulas e GTs, mas o ideal é poder disputar todo o campeonato”, afirmou ontem o piloto de 30 anos, ao PONTO FINAL.

À partida para a ronda inaugural da prova, Ávila tem como grande desvantagem o facto de não conhecer totalmente o carro. Apesar de ter feito duas corridas na temporada passada com esta viatura e com a equipa que vai representar ao longo do ano, houve alterações na estrutura da equipa e no afinamento do carro. A esperança é que estas mudanças permitam aumentar a fiabilidade do Volkswagen Lamando GTS: “No ano passado fiz duas corridas e foram algo difíceis porque tínhamos um ritmo bom, mas a fiabilidade não era a melhor. Porém tudo indica que depois das alterações vamos poder andar na frente sem esses problemas”, apontou.

Até ao momento, Ávila apenas realizou um pequeno teste com o carro, no qual não rodou a 100 por cento, por isso não arrisca fazer previsões sobre os objectivos para a primeira ronda do Campeonato. Contudo, caso o ritmo seja elevado face à concorrência, o objectivo passa mesmo por tentar atacar o campeonato de pilotos e marcas.

Na competição estão também representados os construtores Ford, Kia, Hayma e BAIC. É por parte das viaturas não-chinesas – Ford e Kia – que o piloto espera maior concorrência. Nesta competição vai igualmente participar Robbert Huff, britânico de 38 anos, que conta no currículo com várias vitórias em Macau e a conquista do Mundial de Turismos (WTCC), em 2012. Só que Huff vai competir apenas em quatro das oito rondas, e falha a jornada inaugural.

Nova rumo para a carreira

O desafio chega para Rodolfo Ávila numa altura em que tenta dar um novo rumo à carreira, apostando em acompanhar o desenvolvimento do automobilismo chinês.

“Já estou com 30 anos e tenho de pensar de forma diferente a minha carreira. É verdade que a Europa está no topo do desporto automóvel, mas já se nota um certo declínio por falta de investimento. Por outro lado, aqui na China há mais oportunidades e vontade de investir”, explicou sobre a opção por competir no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo.

“Nos últimos dois ou três anos são muitos os pilotos que decidem correr na China. O automobilismo aqui está a viver um período de ‘boom’ e por isso, e uma vez que a há mais oportunidades, decidi virar-me para a China. Este é um dos campeonatos mais conhecidos e pode abrir-me outras portas”, acrescentou.

Afastada, para já, está a possibilidade de voltar a correr em Macau, depois de já no ano passado não ter participado no grande prémio do território: “Não tenho nada em mente. A situação mudou muito, no passado os pilotos locais tinham mais a ganhar do que a perder em Macau, mas agora já não é assim. Portanto não vou fazer grandes esforços para estar à partida”, apontou.

As duas mangas da primeira ronda do Campeonato Chinês de Carros de Turismo, no Circuito Internacional de Zhuhai, estão agendadas para o domingo às 08h40 e às 13h10.