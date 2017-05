Polícia Judiciária detém indivíduo suspeito de ter  assaltado dois taxistas

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu um indivíduo de 36 anos, suspeito de ter assaltado dois taxistas com recurso a uma faca. O suspeito, de apelido Wong, é detentor de um cadastro criminal onde figuram já episódios de roubo, abuso de drogas e condução sob o efeito de estupefacientes. Na noite de terça-feira, pelas 23 horas, e na madrugada de quarta-feira, por volta das duas da manhã, o suspeito terá roubado dois taxistas. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária referiu que o indivíduo se sentou ao lado do do condutor e depois de o motorista conduzir durante cerca de um minuto, o suspeito terá apontado a faca ao taxista. Os dois taxistas sofreram um prejuízo de cerca de 3500 patacas e uma das vítimas sofreu ainda um corte numa mão. De acordo com a Polícia Judiciária, depois do primeiro roubo, o suspeito trocou de roupa, sapatos e meias antes de avançar para o segundo assalto. Wong foi detido no seu apartamento, tendo admitido o crime, justificando os dois assaltos com o facto de ter perdido dinheiro e o emprego devido ao vício do jogo.

