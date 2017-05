Novo Banco Ásia somou prejuízos no primeiro trimestre do ano

O Novo Banco Ásia fechou o primeiro trimestre do ano com um prejuízo de 2,42 milhões de patacas, indicam dados publicados ontem em Boletim Oficial.

Segundo o balancete, a 31 de Março, o Novo Banco Ásia registava proveitos de 7,26 milhões de patacas e custos de 9,68 milhões de patacas.

No mesmo período de 2016, o banco com sede em Macau registou lucros de 80.859 patacas.

O Novo Banco Ásia sucedeu em Macau ao Banco Espírito Santo do Oriente, após a resolução do BES em Portugal em 2014.

Presente em Macau desde 1996, tem como principais áreas de actividade a banca de empresas, ‘trade finance’ e ‘private banking’.

Em Agosto do ano passado, o Novo Banco anunciou a venda da unidade que tem em Macau. Recentemente, e de acordo com a Rádio Macau, a Autoridade Monetária terá dado luz verde à compra da unidade bancária por parte do grupo Well Link. A empresa, sedeada na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, apresentou uma proposta de 175 milhões de euros para garantir a aquisição do banco.

O negócio, noticiou no início da semana a Rádio Macau, está dependente de algumas condições, nomeadamente o aumento do capital social do antigo BESOR, Banco Espírito Santo do Oriente. O Novo Banco deverá manter uma pequena participação no capital do Novo Banco Ásia depois da unidade bancária mudar de mãos.