Menos óbitos e nascimentos nos primeiros três meses do ano

O Centro de Documentação e Difusão de Informação da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) deu ontem a conhecer os dados estatísticos referentes ao perfil demográfico do território nos três primeiros meses do presente ano

Entre Janeiro e Março registaram-se em Macau 1.560 nascimentos, menos 397 do que os contabilizados no derradeiro trimestre de 2016, o que corresponde a um decréscimo de 20,3 por cento. Do total de nascimentos registados, 787 correspondem a recém-nascidos dos sexo masculino e 773 do sexo feminino. Por cada 100 nados-vivos do sexo feminino, nasceram 101,8 bebés do sexo masculino, explica a DSEC num comunicado enviado às redacções.

No período em análise ocorreram 499 óbitos, o que corresponde a um decréscimo de 39 em termos trimestrais. Responsáveis por 159 óbitos, os tumores, as doenças do aparelho circulatório (146 óbitos) e doenças do aparelho respiratório (103 óbitos) são apontadas como as principais causas de morte no território durante o primeiro trimestre do ano. Em termos globais, as três incidências vitimaram 408 pessoas.

No final do mês de Março residiam em Macau 1.211 cidadãos da República Popular da China, mais 423 em termos trimestrais. Durante o mesmo período foram atribuídas mais 15 autorizações de residência do que no trimestre anterior, num total de 411. Até à mesma data residiam no território 179.879 trabalhadores não residentes, mais 2.241 do que no final dos três meses imediatamente anteriores.

O número de casamentos também aumentou: entre Janeiro e Março registaram-se 1.094 matrimónios, mais 115 em termos trimestrais. Já a população total de Macau fixou-se nos 648.300 habitantes, número que revela um aumento de 3.400 face ao último trimestre de 2016. Uma curiosidade: no final de Março residiam em Macau 341.600 mulheres, cifra que equivale a 52,7 por cento do valor global da população da RAEM.