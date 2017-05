Marcelo Rebelo de Sousa saúda restabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e a China

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou ontem o estabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China, considerando que isso torna possível um relacionamento trilateral em domínios económicos e sociais.

Marcelo Rebelo de Sousa falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, no final de um encontro com o Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, que iniciou na segunda-feira uma visita oficial de uma semana a Portugal.

O chefe de Estado português afirmou que, com o “reatamento das relações diplomáticas” entre aquele país lusófono e a China, em Dezembro do ano passado, e o subsequente acordo, passou a “ser possível encarar um relacionamento trilateral em domínios importantes da economia e da sociedade de São Tomé e Príncipe”.

Com Evaristo Carvalho ao seu lado, o Presidente da República saudou São Tomé e Príncipe por isso. E, mais à frente, acrescentou: “Saudamos a ligação, agora mais intensa, de São Tomé e Príncipe ao Fórum de Macau”.

Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, no encontro de ontem, houve “oportunidade de apreciar a problemática da situação no país irmão da Guiné-Bissau, com uma consonância de pontos de vista quanto ao cumprimento do Acordo de Conacri”.

No plano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o Presidente português registou “a disponibilidade de São Tomé e Príncipe para estudar e compreender, acolhendo propostas que Portugal avançou no domínio social e da circulação dos cidadãos da CPLP”.