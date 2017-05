A operadora do jogo Galaxy Entertainment realizou ontem a cerimónia de bênção das embarcações com que vão disputar a regata de Barcos-Dragão. A iniciativa contou com a presença de mais de 100 funcionários. A cerimónia teve lugar no Centro Náutico dos Lagos Nam Van.

Nas provas que se disputam entre 27 e 30 de Maio, a operadora tem inscritas seis embarcações que são tripuladas por 59 funcionários da empresa. A Galaxy participa nesta competição há 12 anos consecutivos.