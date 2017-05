“Macau Youth Original Music Contest”, uma competição para promover a criação musical

Na próxima Sexta-feira, sobem ao palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau os participantes da edição de 2017 do “Macau Youth Original Music Contest”, uma competição que pretende dar espaço ao desenvolvimento de músicas originais no território, bem como ao fomento da criação musical junto dos mais jovens.

O concurso vai atribuir diversos prémios, entre os quais o de vencedor, segundo classificado e terceiro lugar, bem como de melhor performance e de melhor actuação ao vivo. Um outro galardão vai premiar o mais popular entre todos os candidatos.

A iniciativa é da “Macau Youth Music Association” e da Sociedade de Música da Associação de Estudantes da Universidade de Macau e destina-se aos jovens que se dedicam à criação musical.