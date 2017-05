Lucros do BNU subiram 9,6 por cento no primeiro trimestre

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) fechou o primeiro trimestre do ano com lucros de 168,4 milhões de patacas, indicam os dados esta quarta-feira publicados em Boletim Oficial.

Os lucros dos primeiros três meses deste ano representam um aumento de 9,6 por cento em relação ao período homólogo do ano passado.

Segundo o balancete, a 31 de Março, o Banco Nacional Ultramarino registava proveitos de 449,1 milhões de patacas e despesas na ordem dos 280,7 milhões de patacas.

O Banco Nacional Ultramarino encerrou 2016 com lucros de 560,5 milhões de patacas, mais 9,8 por cento do que em 2015, de acordo com os dados fornecidos pelo presidente executivo do banco à agência Lusa.