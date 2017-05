Kwan Tsui Hang pressiona Governo a avançar com ligação entre ciclovias

A deputada Kwan Tsui Hang quer saber quando ficará concluída a ligação entre as duas ciclovias actualmente existentes no território, a da Zona de Lazer da Marginal da Taipa e a pista de bicicletas Flor de Lótus. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) diz que há falta de consenso em relação a uma proposta de projecto estabelecida com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

Kwan Tsui Hang endereçou uma interpelação escrita ao Executivo com o intuito de procurar saber que progressos existem relativamente às restantes três fases projectadas para a ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa. A deputada interroga ainda o Governo sobre quando estará concluída a ligação entre o percurso para bicicletas da zona da ponte Flor de Lótus, que atravessa o Cotai, e a ciclovia da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) diz que existe uma proposta de projecto estabelecida com a DSSOPT, sobre a qual os dois organismos ainda não alcançaram um consenso.

Na interpelação que dirige ao Governo, Kwan Tsui Hang faz eco das preocupações que lhe chegam da sociedade civil para que seja efectuada a conexão entre a ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa, na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental – uma estrutura com 3 mil metros – e a ciclovia “Flor de Lótus”, pista que se prolonga por quase um quilómetro. Na interpelação escrita, a deputada salienta ainda que o Instituto para os Assuntos Cívico e Municipais referiu, em 2016, que a ciclovia da Marginal da Taipa se prefigurava como “um trabalho contínuo, do qual já se tinham concluído as três primeiras etapas e que estavam em planeamento mais três etapas de construção”. Numa primeira questão, Kwan Tsui Hang interroga o Executivo sobre o progresso da empreitada: “Quais são os planos concretos das restantes três fases da ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa?”, questiona a parlamentar. “E quando é que vai estar concluída a ligação entre a pista da Flor de Lótus e a ciclovia da Avenida dos Jogos da Ásia Oriental?”, complementa a veterana.

Ainda em relação ao projecto da ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa, Kwan Tsui Hang pergunta ao Executivo se os diferentes departamentos governamentais estão em diálogo, no sentido de resolver os problemas com que se depara a população: “E com vista a assegurar a conclusão mais rápida de todas as obras e a responder às necessidades da população no respeitante às instalações de lazer e recreação, de que mecanismo regular de comunicação e colaboração dispõem o IACM e a DSSOPT?”, questiona.

O presidente substituto doConselho de Administração do IACM, Lo Chi Kin, responde que “a respeito da viabilidade de realizar uma interligação entre a Ciclovia da Zona de Lazer da Marginal da Taipa e a Ciclovia da Flor de Lótus”, o IACM “estabeleceu uma comunicação com a DSSOPT sobre uma proposta de projecto, mas por implicar a utilização e o tratamento dos solos, na presente fase, ainda não foi possível chegar a um consenso”, assume o responsável.

Lo Chi Kin diz ainda que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais tenciona manter um contacto contínuo com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes com o objectivo de “criar mais um espaço de qualidade para actividades de lazer”.

O IACM prevê ainda que possa acrescentar, ainda este ano, “instalações recreativas e desportivas na Zona de Lazer da Marginal da Taipa e iniciar o estudo de projecto de ligação com a Ciclovia da Flor de Lótus que se estende em direcção a Coloane”. Lo Chi Kin esclareceu ainda que a DSSOPT considera, “de acordo com a situação real do desenvolvimento urbanístico e as necessidades de instalações para actividades de lazer e de recreio dos cidadãos, emitir pareceres sobre planeamento urbanístico e administração de solos, em concertação activa com os trabalhos de planeamento da ciclovia”, concluiu.