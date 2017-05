Instituto de Enfermagem Kiang Wu promove nova campanha de recrutamento de alunos  

O Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau vai promover uma segunda fase de recrutamento destinada a estudantes locais, tendo assinado um acordo com a Associação Geral das Mulheres de Macau que prevê a realização de intercâmbios e acções de formação em matéria de ensino, investigação e serviços sociais, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Segundo a directora do Instituto de Enfermagem Kiang Wu, Van Iat Kio, citada pela Ou Mun Tin Toi, a instituição de ensino superior vai cooperar com a Universidade Sun Yat-sen na realização de um curso de mestrado sobre Cuidados a Idosos, dirigido aos enfermeiros já no activo. O Instituto vai ainda abrir cursos de certificação de cuidados geriátricos com o objectivo de fornecer formação aos trabalhadores de creches e infantários interessados em diversificar o portfólio pessoal e investir nos cuidados para a terceira idade.

Van Iat Kio referiu ainda que o número de estudantes que se candidataram a admissão no Instituto é razoável mas, devido ao novo mecanismo de candidatura conjunta ao ensino superior e ao aumento do número de estudantes de Macau que demonstraram interesse em frequentar as universidades da China continental, a responsável diz não ter a certeza sobre quantos alunos serão factualmente admitidos no próximo ano lectivo. Em cada ano, a escola de enfermagem pode recrutar até 120 alunos, e habitualmente são admitidos entre 80 a 90 candidatos.

A directora do Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau revelou ainda que a primeira fase do processo de matrícula para a instituição de ensino superior se encontra já concluída. Segue-se agora a segunda fase do processo, bem como a avaliação das candidaturas que chegam do exterior. O Instituto vai assim adicionar uma segunda ronda de matrículas internas, esperando dessa forma assegurar que os candidatos cheguem com boas referências. A responsável explicou ainda que cada lote de alunos formados anualmente abrange entre 40 a 60 pessoas. A maioria ingressa na profissão de enfermeiro após a conclusão do curso.