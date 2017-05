Estão abertas até ao dia 31 de Maio as candidaturas para as Bolsas de Investigação Académica atribuídas pelo Instituto Cultural. Os doutorados ou investigadores interessados devem submeter, juntamente com o boletim de candidatura, o seu currículo, o plano do projecto de investigação e cópias dos documentos comprovativos das habilitações académicas. Os projectos devem focar-se na cultura de Macau ou no intercâmbio entre Macau, a China Continental e outros países.

