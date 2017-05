Hotéis e tribunais necessitam de mais quadros bilingues

O alerta foi ontem dado por Lei Heong Iok numa palestra que decorreu na Universidade de Macau. O presidente do Instituto Politécnico defendeu que, para ser competitivo, o território necessita de formar mais quadros bilingues. A hotelaria e o direito são os sectores em que a lacuna mais se faz sentir.

O presidente do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Lei Heong Iok, defendeu durante a manhã de ontem que a região precisa de mais quadros qualificados e bilingues nas áreas da hotelaria e direito para aumentar a competitividade.

“Temos de reforçar o nosso desenvolvimento e o nosso investimento na educação”, disse Lei Heong Iok, numa palestra organizada na Universidade de Macau para cerca de uma centena de representantes da área da Educação, organizada no âmbito da visita à região de Zhang Dejiang, presidente do comité permanente da Assembleia Popular Nacional (APN).

O Presidente do IPM recordou que a região “tem como objectivo a transformação num centro de turismo e de lazer e também a transformação num centro e numa plataforma de cooperação entre os países lusófonos e a China”. É preciso “aproveitar estas vantagens para aumentar a competitividade de Macau”, defendeu:

“Para atingir este objectivo temos de ter mão-de-obra e talentos ou quadros qualificados na área da hotelaria e na área do direito, bilingues”, afirmou.

O Instituto Politécnico de Macau lançou há uma década a licenciatura em Tradução e Interpretação Português-Chinês/Chinês-Português e vai criar uma licenciatura em Português que irá arrancar no ano lectivo 2017/18.

Lei Heong Iok destacou o contributo do Instituto Politécnico nos últimos anos para a formação de quadros bilingues e disse que “o número de estudantes está também a aumentar”, sublinhando que o Instituto vai aproveitar as respectivas vantagens de modo a continuar a atingir bons resultados: “Estes resultados podem contribuir para o desenvolvimento económico de Macau e para o desenvolvimento do setor do jogo”, disse.

Lei Heong Iok observou ainda que num mundo globalizado, “só os quadros qualificados competitivos é que podem ganhar um lugar”: “Por isso, temos de empenharmo-nos mais na formação de quadros qualificados, porque Macau é uma cidade pequena”, afirmou.

Na mesma palestra falaram também directores de escolas, professores e dirigentes de associações de estudantes, com alguns a invocarem a necessidade de reforçar a educação da história da China e incutir valores patrióticos nos alunos: “Todas as escolas primárias e secundárias têm um papel na educação e patriotismo dos alunos”, disse Lai Sai Kei, director da Escola Keang Peng.

Antes, o chefe do Executivo, Chui Sai On, declarou que o governo tem estado “empenhado em implementar as linhas directivas sobre os talentos bilingues” e vai “criar uma rede completa de educação”, sem adiantar pormenores.

Fernando Chui Sai On destacou as oportunidades dadas aos alunos de Macau para prosseguirem a vida académica em universidades da República Popular da China.

Na mesma palestra, Zhang Dejiang – que além de presidente do comité permanente da APN é também membro do comité permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC) – defendeu a necessidade de “reforçar a educação patriótica de Macau”.

Zhang Dejiang terminou ontem a visita de três dias a Macau.

Numa breve declaração no aeroporto, o responsável chinês disse estar “muito satisfeito” com o que viu e que “a viagem foi um sucesso”, de acordo com a Rádio Macau.