Governo multou quase três mil pessoas por fumarem em locais proibidos

A Direcção dos Serviços de Saúde conduziu mais de 109 inspecções e acções de fiscalização durante os três primeiros meses do ano. As iniciativas resultaram na aplicação de quase 2800 multas. Os residentes continuam a ser os que mais infringem a Lei da Prevenção e Controlo do Tabagismo.

Um total de 2.774 pessoas foram multadas em Macau por fumarem em locais proibidos, informou a Direcção dos Serviços de Saúde na terça-feira à noite.

Entre 1 de Janeiro e 30 de Abril foram realizadas 109.493 inspecções a estabelecimentos, que resultaram na detecção de 2.770 casos em que as pessoas estavam a fumar em zonas não autorizadas, além de quatro casos de venda de produtos de tabaco que não satisfaziam as normas da rotulagem.

A maioria dos infractores à Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo é do sexo masculino (93,9 por cento) e mais de metade (53,5 por cento) reside em Macau, sendo 40,9 por cento turistas e 5,6 por cento trabalhadores não residentes.

Em 68 casos foi necessária a intervenção das forças de segurança, segundo os Serviços de Saúde. As infracções ocorreram em parques e jardins (18,2 por cento), paragens de transportes públicos (13,2 por cento) e lojas (11 por cento), entre outros locais. A maioria (83,3 por cento) dos infractores pagou a multa aplicada.

Nos casinos, nos primeiros quatro meses do ano, foram realizadas 210 inspecções que resultaram na acusação de 216 pessoas, 93,5 por cento do sexo masculino. A maioria (83,8 por cento) é turista.

Desde a entrada em vigor da Lei da Prevenção e Controlo do Tabagismo, a 1 de Janeiro de 2012, foram multadas 40.722 pessoas por fumar em locais proibidos e realizadas 1,4 milhões de inspecções.

A Lei da Prevenção e Controlo do Tabagismo tem vindo a ser aplicada de forma gradual, e começou por visar a generalidade dos espaços públicos, prevendo disposições diferentes ou períodos transitórios para outros casos. A 1 de Janeiro de 2015 entrou em vigor a proibição total de fumar em bares, salas de dança, estabelecimentos de saunas e de massagens.

Os casinos tinham sido abrangidos dois anos antes, a 01 de Janeiro de 2013, mas apenas parcialmente, dado que as seis operadoras de jogo foram autorizadas a criar zonas específicas para fumadores, que não podiam ser superiores a 50 por cento do total da área destinada ao público.

Em Outubro de 2014, “as zonas para fumadores” foram substituídas por salas de fumo fechadas, com sistema de pressão negativa e de ventilação independente, passando a ser proibido fumar nas zonas de jogo de massas dos casinos e permitido apenas em algumas áreas das zonas de jogo VIP.

Actualmente, a proposta de lei está a ser analisada em comissão da Assembleia Legislativa. A versão inicial, aprovada na generalidade, proibia totalmente o fumo nos casinos, após um longo debate centrado no impacto sobre as receitas da indústria do jogo.

Em Fevereiro, os Serviços de Saúde anunciaram a intenção de apresentar uma nova versão que permite que se continue a fumar nos casinos, o que representa um recuo na política de tolerância zero do Governo.

Essa proposta dos Serviços de Serviços de Saúde surgiu dois dias depois de as seis operadoras de jogo terem sugerido a manutenção de salas de fumo, argumentando que tal tinha o apoio da maioria dos trabalhadores dos casinos. A nova versão do diploma ainda não foi apresentada na Assembleia Legislativa.