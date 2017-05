Fogo em caixa registadora não provoca feridos  

Uma caixa registadora incendiou-se ontem numa das lojas do centro comercial do empreendimento Galaxy. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Corpo de Bombeiros acorreu ao local, tendo controlado o fogo e extinto as chamas. A ocorrência não provocou quaisquer feridos e não foi necessário accionar nenhuma medida de evacuação.

A Ou Mun Tin Toi adiantou ainda que o incidente ocorreu pelas quatro horas da manhã desta quarta-feira. Para além da caixa registadora, também o balcão do estabelecimento foi afectado pelas chamas, ficando danificado. Os soldados da paz esclareceram entretanto que o incêndio foi provocado por um curto-circuito.