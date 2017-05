Escola Secundária Pui Ching e ICBC iniciam parceria para fomentar literacia financeira

A Escola Secundária Pui Ching e a sucursal de Macau do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla inglesa) estabeleceram uma parceria para implementar a prática bancária no currículo de finanças dos alunos do primeiro ano do ensino secundário, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Kuok Keng Man, vice-director da Escola Pui Ching disse, segundo a mesma estação, que espera, com a reforma do currículo escolar, aproximar a comunidade, para que os estudantes possam adquirir conhecimento em diferentes áreas. A par com o ensino teórico, o responsável defende que o programa deve também focar-se no ensino prático. Zheng Kai, vice-director executivo da sucursal de Macau do Banco Industrial e Comercial da China explicou que o programa aborda a banca desde os casos básicos e práticos, para que os estudantes possam ter um conhecimento de base da forma como funciona o sistema financeiro.