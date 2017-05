DSSOPT vai retirar bloco de cimento que caiu junto ao Pátio da Mina

Depois de acusarem o Governo de inacção perante o colapso de um bloco de cimento que bloqueou uma passagem no Pátio da Mina, há já dois meses, os moradores daquela área receberam resposta da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o organismo garantiu que vai proceder à limpeza do local, uma vez que está em condição parcial de perigo público. O edifício está localizado numa área abrangida pela Lei de Salvaguarda do Património Cultural e foi pedido um parecer ao Instituto Cultural.

