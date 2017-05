DSAT abre concurso para prestação de serviços de segurança

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) abriu um concurso público para a prestação de serviços de segurança nas instalações do organismo localizadas no China Plaza. Os interessados podem adquirir a cópia do processo nas áreas de atendimento da DSAT no edíficio-sede, na Estrada de D. Maria II ou, em contrapartida, no terceiro andar do Edifício China Plaza.

As candidaturas devem ser submetidas até às 17h do dia 11 de Julho na Divisão de Relações Públicas da DSAT, localizada na Estrada de D. Maria II. O acto público do concurso acontece dia 7 de Junho pelas 9h30 na sala polivalente do mesmo edifício.