Coreia do Norte pede “diálogo genuíno” após visita de enviada da ONU

Pyongyang destacou esta quarta-feira a importância de um “diálogo genuíno” e a cooperação internacional no âmbito dos direitos humanos, no final da primeira visita de um relator especial da Organização das Nações Unidas à Coreia do Norte.

“Acreditamos que o diálogo genuíno e a cooperação no domínio dos direitos humanos internacionais são importantes”, escreveu a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

O regime de Kim Jong-un não reconhece os investigadores da ONU em matéria de direitos humanos, dado que as resoluções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte “se baseiam em falsos testemunhos de desertores norte-coreanos e em informação inventada”, afirmou a KCNA.

A posição norte-coreana surgiu depois de uma visita de seis dias – de 3 a 8 de Maio – da relatora especial da ONU para a protecção dos direitos das pessoas com deficiência, Catalina Devandas Aguilar, que foi à Coreia do Norte a convite do regime.

Devandas Aguilar tornou-se assim na primeira especialista designada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU a visitar a Coreia do Norte, país que ratificou, em 2016, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Durante a estada, a enviada da Organização das Nações Unidas reuniu-se com dirigentes norte-coreanos, como o ministro da Saúde, Kang Ha-guk, e visitou, entre outros, o hospital pediátrico Okyu, de Pyongyang, um centro de reabilitação de crianças com deficiência, também na capital, e uma escola para crianças cegas no sul do país.

O relatório da visita deve ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em Março do próximo ano.

A Coreia do Norte é considerada pela comunidade internacional como um Estado que viola sistematicamente os direitos fundamentais.