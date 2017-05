Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central insta Governo a aplicar sanções à CTM

Um dos membros do comité do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central, Mak Heng Ip, mostrou-se preocupado com a qualidade dos serviços de Internet providenciados pela CTM, evocando a falha que no passado dia 18 de Abril deixou mais de 30 mil clientes sem acesso à rede. Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Mak Heng Ip instou o Governo a punir a empresa aquando da renovação do contrato, de modo a assegurar os direitos dos consumidores. Mak Heng Ip defende que o Governo deve rever a política de concessão do mercado de telecomunicações de modo a evitar uma “falsa abertura e um verdadeiro monopólio”.

Por seu turno, Chan Wai Pan, também membro do mesmo Comité, sugeriu ao governo a especificação dos locais onde vigora a proibição de fumar. Chan Wai Pan apontou como exemplo Singapura como modelo de inspiração para a revisão do Regime de Prevenção e Controlo do Tabagismo.