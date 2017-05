Chui Sai On lidera delegação da RAEM a fórum económico em Pequim

O chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On vai liderar a comitiva do território que vai marcar presença no Fórum “Uma Faixa, Uma Rota”, uma iniciativa de cariz internacional que arranca no próximo domingo em Pequim. O certame vai incidir sobre os esforços e os mecanismos de cooperação internacional que são necessários para promover o desenvolvimento mútuo, foi hoje anunciado.

“Uma Faixa, uma Rota” é a versão simplificada da designação “Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI”, o projecto de investimento impulsionado pela China para reforçar a posição do antigo Império do Meio como centro comercial e financeiro da Ásia.

Além do chefe do Executivo, Chui Sai On, a delegação de Macau inclui ainda o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, e os deputados Leonel Alves, Cheang Chi Keong e Chan Meng Kam, entre outras figuras de relevo do meio empresarial do território.

O Executivo da RAEM, recorde-se, criou em Março uma nova Comissão que tem como missão exclusiva coordenar a participação do território na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

O fórum que tem início no domingo conta com a participação de 28 chefes de Estado, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, citado pela agência Xinhua.

Um dos participantes é a Coreia do Norte, com uma delegação que deverá ser liderada pelo ministro das Relações Económicas Internacionais da Coreia do Norte, Kim Yong-jae, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

A visita da delegação norte-coreana ocorre num período de tensão entre ambos os países, devido ao programa nuclear de Pyongyang, que levou a República Popular da China a suspender as importações de carvão oriundas do país vizinho.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...